أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

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بدأت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات المقطع المرئي الذي تداولته المنصات الإلكترونية أخيرا داخل إحدى المدارس وعرف إعلاميا بفيديو الحجاب، التحقيق في الواقعة .

وحسب مصادر” أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى سجلت زيارة للمدرسة المتوسطة 47 غرب العاصمة (الرياض) وبدأت التحقيق والاستماع إلى الإفادات.

وأضافت ” المصادر” أن اللجنة تضم اللجنة تضم عضوات من وزارة التعليم ومن الإدارة العامة للتعليم بالرياض.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة ستعلن نتائج التحقيق بعد الانتهاء منها وستقوم بإيضاح الإجراءات التي ستتبع لوقف مثل هذه التجاوزات.

وكانت وزارة التعليم وجهت بالتحقيق في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا في “تويتر”، ويُظهر مجموعة من المعلمات والطالبات بإحدى المدارس المتوسطة يتجمعن رافعين لافتات بعنوان “شعيرة لن تندثر”، و”حجابي تاج راسي”.

وأكد متحدث التعليم، أن مقطع الفيديو يستنتج منه استخدام المدرسة لتعزيز الصراعات الفقهية والفكرية.