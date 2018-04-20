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استنفار في الجزائر بسبب حنّاء قتلت 59 شخصًا في ليبيا!

استنفار في الجزائر بسبب حنّاء قتلت 59 شخصًا في ليبيا!
http://almnatiq.net/?p=569378
المناطق_متابعات

وجهت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية في وزارة التجارة الجزائرية مراسلة مستعجلة إلى مديريات التجارة تحذرهم من حنّاء سوداء تنتج في ليبيا، وقالت فيها إن الحناء السوداء قتلت 59 شخصًا في ليبيا بسبب احتوائها على مواد كيميائية خطيرة حسب تحاليل وزارة الصحة الليبية.
وفتحت مديرية التجارة بالجلفة تحقيقا في قضية الحناء واستنفرت جميع وحداتها لمراقبة الأسواق وتحذير المواطنين من مخاطرها، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.
فيما قال مسؤول في المديرية المذكورة أن مصالحهم تلقت مراسلة تحذر من استعمال حناء سوداء من إنتاج ليبي قد تكون تسوق بالولاية، مشيرا إلى أن مصالح الأمن والدرك وجميع الهيئات الأمنية قررت فتح تحقيق أمني بشأن هذا الأمر.

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