بحضور وزير التجارة والإستثمار .. فيصل بن مشعل يفتتح أعمال ملتقى ” بيبان القصيم”

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز ، أمير منطقة القصيم ، اليوم , بحضور ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، افتتاح أعمال ملتقى “بيبان القصيم” والممتد حتى 21 من أبريل الحالي ، لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفق رؤية المملكة 2030.

حيث أطلع سموه على فور وصولة على أبواب الملتقى المستعرضة والتي شملت التدريب , والفرص , والجهات الحكومية , ومنشآت , وسوق , مستمعاً لشرح مفصل عن ما يستفاد من خلالها دعماً للشباب والفتيات عبر إيجاد وتعزيز فرص العمل وتدريبهم , بعد ذلك توجه سموه إلى مقر الحفل المقام بهذه المناسبة والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على مسرح مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه , تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، أعقبها فلم تعريفي يستعرض برامج ومبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وما تختص به من أعمال وفرص تدريبية تعزز من مقومات النجاح لقطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المستقبلية.

في حين قدم محافظ منشآت ، المهندس صالح الرشيد خلال كلمته شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على ما قدمه من دعم وتسهيل حتى يخرج ملتقى “بيبان القصيم” بالصورة المرجوة ، التي تخدم خلق الفرص الاستثمارية والتجارية لشباب الوطن ، مشيرًا إلى أن الأرقام والتقارير المرصودة لملتقى “بيبان” الأول ، المقام بمدينة الرياض ، وحجم الإقبال نحو الاستفادة من الملتقى ، من قبل شباب الوطن ألزمنا بزيادة وعي المجتمع والعاملين في القطاع بأهمية الابتكار والإبداع وريادة الأعمال والمساهمة بتوفير البيئة الحاضنة والبنية التحتية الداعمة لاستمرارية وتطوير المنشآت وإيجاد التنافسية المشجعة لدخول المزيد من المنشآت الجديدة للسوق المحلي .

وبين الرشيد، أن “بيبان القصيم” يعمل على اتاحة الفرصة للشباب والشابات لخلق شبكة تواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت الأمر الذي يعزز من فرص النجاح , مضيفًا أن الملتقى سيسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع ورواد الأعمال في المنطقة، بضرورة تنمية أعمالهم التجارية وتطويرها؛ لتساعد على خلاق مزيد من فرص العمل .

بعد ذلك تم إبراز عدد من قصص النجاح الشبابية لأبناء منطقة القصيم شملت تجربة الشاب أيمن السند من خلال تطبيق مرسول والذي استفاد منه حوالي 60 ألف فرد داخل المملكة والشاب محمد النحيت مؤسس منصة حكي للمتحدثين وصناع المحتوي والذي استفاد منها حوالي 80 ألف شاب وشابة وكذلك تجربة الشاب حسان المشيقح من خلال تجربته في صيانة الأجهزة الذكية وفكرة التطور من خلالها , واختتم إستعراض التجارب من خلال الشاب منصور الرقيبة الذي عكس في تجربته ما قدمته رابطة التواصل الاجتماعي التي قدمت بفكرة ومبادرة سمو أمير منطقة القصيم لمشاهير السناب التي عكست من خلال خدماتها عدد من الأعمال الاجتماعية في الأعمال الإنسانية بالمنطقة من خلال الحملات الخيرية المتنوعة , بالإضافة إلى خوضه غمار التجربة والدخول في عالم المنافسة التجارية الأثر الإيجابي ، وما تم تحقيقه من نجاحات على المستوى التجاري والاجتماعي , بعد ذلك قدم عدد من النجاحات التي قدمتها أمارة منطقة القصيم للخدمات الاجتماعية والتنموية ودعم شباب وفتيات المنطقة ، وكيف كان لها من دور ووقوف مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، والأثر الايجابي الذي ولد من خلاله طاقات وإبداعات الشباب والتي حققت لهم العديد من تطلعاتهم المستقبلية وفتحت لهم آفاقًا واسعة استطاعوا من خلالها الوصول لمقاصدهم التجارية والاستثمارية .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن ملتقى بيبان القصيم الثاني عكس رغبة ملحه لدى أبناء وفتيات هذا الوطن للوصول إلى النجاح من خلال التعليم والتدريب وإيجاد الفرص المتنوعة , مقدماً شكره لمعالي وزير التجارة والاستثمار ولمحافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الجهود التي بذلت في هذا الملتقى الثاني على مستوى المملكة , وأشار سموه إلى أن في السابق كان الجميع ينظر إلى أمارة المنطقة في جانبها الأمني والإداري وبعد هذه الجهود الحثيثة التي قدمت أصبح لزاماً على دور الأمارة أن يكون تنموياً أكثر وهذا ما طبق خلال الثلاث سنوات لخدمة هذه المنطقة وشبابها , مؤكداً سموه على أننا نعتز بالمتفائلين وقلوبنا مفتوحة لهم ولا مكان للمتشائمين بيننا خاصة وأننا في بلاد موعودة بالخير من خلال ماتحمله من مجالات متنوعة في جميع قطاعاتها للأخذ بأيدي الشباب نحو العلو والتنمية والتطور , مشيراً إلى أن لدينا شباب طموح إلى أبعد الحدود بدأوا بأعمال بسيطة وبعد الشد على أيديهم وتشجيعهم تم إنشاء لجنة التنسيق الوظيفي وجائزة الشاب العصامي لنصل إلى شباب طموح متفائل راغب في العمل والإنتاج , مؤكداً سموه على أنه لابد أن يكون هناك بنية أساسية لاحتواء اندفاع الشباب وطموحاتهم وأعمالهم ورغباتهم وتفائلهم ومانراه في منطقة القصيم من القدرات يعكس رغبة وجدية وتفاؤل وطموح كبير يعجز اللسان عن شرحة لما فيه من خير وبركة , مبيناً سموه إلى أن العالم أصبح ينظر إلى الأمم بهمتها وبشبابها وطموحاتها ولدينا الكثير من هذه النماذج الشابة الطموحة وننتظر من رجال الأعمال الكثير نحو دعم وتعزيز طموحاتهم ومن كان يعتقد في السابق بعدم قدرة الشباب على العمل أصبح اليوم يرى بعينه أن المعادلة تغيرت تماماً والكثير منهم في هذا الملتقى وغيرة فرضوا أنفسهم من خلال أعمالهم وإنجازاتهم المختلفة ومازال الكثير منهم راغباً بمنحه الفرصة لإثبات نفسه , وحث سموه رجال الأعمال على استقطاب الشباب السعودي الطموح بطاقاته الإيجابية خاصة وأن مستقبلنا واعد وقيادتنا الداعمة الواعدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ وكافة الزملاء في المجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء يقدمون الكثير لفتح الفرص لأبناء هذا الوطن لتقديم كل ما لديهم من إبداع وتفاؤل وطموح ونجاح , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق البلاد لكل ما فيه خير ودعم للشباب وفتيات المنطقة والوطن .

بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم عدد من النماذج الناجحة من الشباب والمنشآت واللجان التنظيمية وشركاء النجاح .

شهد الافتتاح حضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن محمد بن سعود الكبير , وصاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن محمد بن سعود الكبير .، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر , ووكيل أمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد , ووكلاء وزارة التجارة والاستثمار , ونواب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وعدد من المهتمين .