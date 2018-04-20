وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

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أعلنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين فقط رجال ونساء لحملة مؤهلات الثانوية العامة – الدبلوم – البكالوريوس – الماجستير .

وقالت أن من ضمن الشروط : اتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة واجادة مهارات استخدام الحاسب الآلي واجتياز الاختبارات الازمة والمقابلات الشخصية.

بالاضافة لوجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مطلوبة لجميع الوظائف الطبية والصحية.

ودعت الإدارة كل من تتوافر فيه الشروط التقديم على موقع البرنامج عبر الرابط التالي:

http://www.afhsr.med.sa/!web/rec_menu.php

وذلك حتى تاريخ 29 / 8 / 1439 هـ ولمزيد من المعلومات وتفاصيل الوظائف عبر المرفق التالي: