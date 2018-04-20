تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بوزارة الداخلية

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أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بمركز أبحاث مكافحة الجريمة عن توفر مجموعة من الوظائف (للرجال والنساء) التي سيبدأ التقديم عليها عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني (https://jobs.moi.gov.sa) اعتبارا من يوم الأثنين 8-8-1439هـ وحتى يوم الأحد الموافق 15-8-1439ه ، بمشيئة الله تعالى ، وذلك حسب الوظائف والشروط المعلنة.

وأوضحت أن متطلبات الوظيفة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصصات علم الجريمة- علم اجتماع الجريمة- الجريمة المنظمة- الجريمة المستحدثة- الجريمة المعلوماتية- الجريمة والمجتمع-السلوك الإجرامي- علم النفس الجنائي- تشريع جنائي- القانون الجنائي-سياسة جنائية – باحث رئيس (علم البيانات)- محلل بيانات- الإحصاء الجنائي- احصاء اجتماعي- إعلام رقمي – مصمم جرافيك -مطور ويب، وأن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

وأشارت أن من شروط التقديم التفرغ التام وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية إضافة إلى اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية واجتياز المقابلات الشخصية.