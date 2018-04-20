احدث الأخبار

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بوزارة الداخلية
أبرز المواد
 بحضور وزير التجارة والإستثمار .. فيصل بن مشعل يفتتح أعمال ملتقى ” بيبان القصيم”
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تستجدي أبناء الحديدة طلباً لمساندتهم
أبرز المواد
 ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟
أبرز المواد
 توقيع اتفاقية في مركز الملك سلمان للإغاثة لإنشاء مركز صحي في اليمن
أبرز المواد
 استنفار في الجزائر بسبب حنّاء قتلت 59 شخصًا في ليبيا!
أبرز المواد
 اكتشاف صخور نقش عليها «آيات قرآنية» في عسير
أبرز المواد
 أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!
أبرز المواد
 هل يمكن استعادة رسوم التأشيرات البديلة للعمالة المنزلية؟.. “العمل” ترد!
أبرز المواد
 واشنطن: أنظمة الدفاع الجوي الروسية في سوريا.. غير فعالة
أبرز المواد
 محمد صلاح يتوج بجائزة تاريخية في انجلترا
أبرز المواد
 ‏مصرع رئيس مجلس التلاحم القبلي باليمن التابع للحوثيين
أبرز المواد
الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها

الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها

أبرز المواد
شاهد معلم حزين كيف فرحوه طلابه

شاهد معلم حزين كيف فرحوه طلابه

أبرز المواد
مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية يعلن توفر مجموعة من الوظائف

مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية يعلن توفر مجموعة من الوظائف

أبرز المواد
النيابة العامة: هذه عقوبة التقارير الطبية المزوّرة

النيابة العامة: هذه عقوبة التقارير الطبية المزوّرة

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بوزارة الداخلية

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بوزارة الداخلية
http://almnatiq.net/?p=569395
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بمركز أبحاث مكافحة الجريمة عن توفر مجموعة من الوظائف (للرجال والنساء) التي سيبدأ التقديم عليها عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني (https://jobs.moi.gov.sa) اعتبارا من يوم الأثنين 8-8-1439هـ وحتى يوم الأحد الموافق 15-8-1439ه ، بمشيئة الله تعالى ، وذلك حسب الوظائف والشروط المعلنة.

وأوضحت أن متطلبات الوظيفة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصصات علم الجريمة- علم اجتماع الجريمة- الجريمة المنظمة- الجريمة المستحدثة- الجريمة المعلوماتية- الجريمة والمجتمع-السلوك الإجرامي- علم النفس الجنائي- تشريع جنائي- القانون الجنائي-سياسة جنائية – باحث رئيس (علم البيانات)- محلل بيانات- الإحصاء الجنائي- احصاء اجتماعي- إعلام رقمي – مصمم جرافيك -مطور ويب، وأن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

وأشارت أن من شروط التقديم التفرغ التام وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية إضافة إلى اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية واجتياز المقابلات الشخصية.

روابط ذات صلة

بحضور وزير التجارة والإستثمار .. فيصل بن مشعل يفتتح أعمال ملتقى ” بيبان القصيم”

بحضور وزير التجارة والإستثمار .. فيصل بن مشعل يفتتح أعمال ملتقى ” بيبان القصيم”
ميليشيا الحوثي تستجدي أبناء الحديدة طلباً لمساندتهم

ميليشيا الحوثي تستجدي أبناء الحديدة طلباً لمساندتهم
ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*