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المنتخب السعودي يواجه إيطاليا ودياً

المنتخب السعودي يواجه إيطاليا ودياً
http://almnatiq.net/?p=569401
المناطق_الرياض

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن منتخب “الأزوري” سيواجه نظيره السعودي ودياً في 28 مايو المقبل في سويسرا.

ووفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الإيطالي، فإن المباراة الودية ستجمع بين المنتخبين بملعب كيبون بارك في مدينة سانت جالين بسويسرا.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو  حتى 15 يوليو المقبلين.

وستكون هذه المباراة هي الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان السعودي والإيطالي.

ولم يتأهل منتخب إيطاليا إلى نهائيات كأس العالم، إلا إنه سيخوض مبارتين وديتين آخرتين، بخلاف مباراته أمام المنتخب السعودي، أمام منتخبي فرنسا وهولندا يومي 1 و4 يونيو المقبل.

يشار إلى أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الأولى بكأس العالم بجوار منتخبات مصر وروسيا وأوروغواي.

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