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الأرصاد: أمطار رعدية في عدة مناطق بالمملكة

الأرصاد: أمطار رعدية في عدة مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=569406
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول امطار رعدية على مرتفعات جازان، نجران, عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى مناطق الرياض ،القصيم ،حفر الباطن وحائل تسبق برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية, الجوف والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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