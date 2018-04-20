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خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!
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المناطق_متابعات

ال معاذ الأحمدي الراصد الجوي والمهتم بمستجدات الطقس والأحوال الجوية: إن الأسبوع المقبل سيشهد تجدد الحالات الجوية والتقلبات في شبه الجزيرة العربية.
وأضاف: ومع بداية الأسبوع المقبل تعاود الحالات من عدم الاستقرار، متوقعاً أن تتأثر بحالة جوية ممطرة غزيرة مصحوبة برياح نشطة.
وتابع: حتى الآن المعطيات مميزة وثابتة على المناطق الوسطى والمرتفعات الجنوبية وبعض مناطق شمال المملكة، ربما تشاهد الأمطار الغزيرة والبرديات والسيول، وتصحب الرياح النشطة الغبار والأتربة المثارة قد تحد من مدى الرؤية على أغلب مناطق المملكة.
وتوقع أن تؤثر الحالة المطرية والغبار على المنطقة الشمالية والغربية والوسطى، تصل سرعة هبات الرياح ما بين 45 كم/ س إلى 55 كم/ س، ويكون نشاطها من فترة الظهيرة حتى المساء.

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