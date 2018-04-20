وظائف جديدة بنظام غوغل أندرويد 8

المناطق_الرياض

أوردت مجلة “بي سي مجازين” أن نظام غوغل أندرويد 8 (أوريو) الحالي يزخر بالعديد من الوظائف الجديدة، التي قد تكون غير معروفة بالنسبة للمستخدمين حتى الآن، ومنها على سبيل المثال وظيفة الوضع الليلي.

وأوضحت المجلة الألمانية أن هذه الوظيفة تعمل على فلترة اللون الأزرق من إضاءة الشاشة في ظل ظروف الإضاءة السيئة أو في الظلام، وهو ما يساعد على حماية العين والاستمتاع بنوم أكثر راحة، نظراً لأن التعرض لضوء من الطيف الأزرق قبل النوم يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على إيقاع النوم.

ويمكن للمستخدم ضبط مدى شدة الفلتر والأوقات، التي يكون فعالاً فيها عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند “الشاشة/ضوء الليل” (Display/Night light).

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم منح أو إلغاء أذونات التطبيقات لوظيفة صورة في صورة بنظام غوغل أندرويد أوريو، وذلك في قائمة الإعدادات تحت بند “التطبيقات/الموسعة/وصول التطبيق/صورة في صورة” (Apps/Advanced/Special app access/Picture-in-picture).

وتتيح هذه الوظيفة إمكانية عرض صورة مصغرة لمقطع الفيديو على الحافة اليمنى من الشاشة، بينما يستعمل المستخدم تطبيقات أخرى، ولإرسال مقطع فيديو من أحد التطبيقات إلى وضع صورة في صورة، فيجب على المستخدم التحويل إلى وضع الصورة الكاملة في تطبيق الفيديو، وبعد ذلك يتم الضغط على الزر الرئيسي “هوم”.