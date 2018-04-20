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الأستاذ سعود البقمي يحصل على الماجستير بامتياز

الأستاذ سعود البقمي يحصل على الماجستير بامتياز
http://almnatiq.net/?p=569419
المناطق_عادل الزهراني

حصل الأستاذ سعود محمد البقمي مدير مكتب التعليم بتربة على درجة الماجستير من جامعة الباحة كلية التربية قسم الإدارة والتخطيط التربوي تخصص القيادة التربوية وكانت الرسالة بعنوان ( درجة تطبيق قادة مدارس محافظة تربة للشراكة المجتمعية وعلاقتها بتحقيق بيئة مدرسية جاذبة من وجهة نظر المعلمين ) بإشراف د.أشرف عبده الألفي أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المساعد مشرفاً ومقرراً .

ومناقشاً خارجياً د.إبراهيم محمد الغامدي أستاذ مشارك ورئيس قسم المناهج والتدريس بجامعة الباحة .

ومناقشاً داخلياً د.عبدالواحد سعود الزهراني أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي .

وأوصت اللجنة بمنح الرسالة درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى

 

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