الأستاذ سعود البقمي يحصل على الماجستير بامتياز

حصل الأستاذ سعود محمد البقمي مدير مكتب التعليم بتربة على درجة الماجستير من جامعة الباحة كلية التربية قسم الإدارة والتخطيط التربوي تخصص القيادة التربوية وكانت الرسالة بعنوان ( درجة تطبيق قادة مدارس محافظة تربة للشراكة المجتمعية وعلاقتها بتحقيق بيئة مدرسية جاذبة من وجهة نظر المعلمين ) بإشراف د.أشرف عبده الألفي أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المساعد مشرفاً ومقرراً .
ومناقشاً خارجياً د.إبراهيم محمد الغامدي أستاذ مشارك ورئيس قسم المناهج والتدريس بجامعة الباحة .
ومناقشاً داخلياً د.عبدالواحد سعود الزهراني أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي .
وأوصت اللجنة بمنح الرسالة درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى
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