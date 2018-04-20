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الفالح: يتعين عمل المزيد لخفض مخزونات النفط

الفالح: يتعين عمل المزيد لخفض مخزونات النفط
http://almnatiq.net/?p=569452
المناطق - الرياض

قال وزير الطاقة خالد الفالح إن مخزونات النفط العالمية انخفضت عن مستوى ذروتها لكنها لم تتراجع بما يكفي.

وقال الفالح للصحفيين خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في جدة “اليوم (المخزونات) لا تزال عند نحو 2.8 مليار برميل، إنها منخفضة كثيرا عن ذروة 2017 البالغة 3.12 (مليار برميل) لكنها تظل فوق مستواها وقت بدء تكون التخمة”.

وقال الفالح “علينا التحلي بالصبر، فلا نريد التسرع ولا نريد في الوقت نفسه أن نركن إلى الرضا عما تحقق والاستماع لما يتردد عن ‘إنجاز المهمة‘ وأشياء من هذا القبيل”.

وقال الفالح أيضا إنه لا تزال هناك العديد من المتغيرات في السوق نظرا للضبابية بشأن الطلب وظهور إمدادات جديدة بوتيرة أسرع من المتوقع.

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