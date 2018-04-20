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اختفاء طيار سعودي في أسبانيا

اختفاء طيار سعودي في أسبانيا
http://almnatiq.net/?p=569460
المناطق-فلاج الشعيفاني

سافر الطيار والمهندس السعودي عمر سلمان المطيري في رحلة سياحية إلى أسبانيا على متن إحدى السفن الكبيرة “Cruise” في رحلة بحرية وسقط من على متنها بتاريخ ٣ أبريل وحتى هذا اليوم ١٩ أبريل، لم يوجد له أثر.

وأطلق ذووه هاشتاقا على منصة التواصل الاجتماعي”تويتر” ⁧‫#طيار_سعودي_مختفي_في_اسبانيا‬⁩ ‏⁦‪في محاولة من أسرته للبحث عنه وإيصال صوتها للجهات المعنية بوزارة الخارجية

وأضافوا أنه في يوم الأحد ٨ أبريل تواصلت الشركة التي يعمل فيها عمر مع أهله وأخوانه وأخبروهم بغيابه وعدم مقدرتهم على التواصل معه، وبعد البحث والتواصل مع السفارة السعودية وجدوا أغراض عمر كاملة بالسفينة “حقيبة ظهر ومحفظة وجوال” وتبيّن أنه هو المفقود.

وفي سبيل البحث عنه اكثر تواصلت أسرته مع فرع وزارة الخارجية والسفارة، مطالبين بالمزيد من البحث لكن بلا جدوى، وأشار ذوو المفقود إلى معاناة والدته وعائلته بعد فقدانه متشبثين بأمل العثور عليه.

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