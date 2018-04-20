خدمات الطلاب تقيم برنامج ( تألق واستعداد ) وتكرم الأسر المنتجة والرعاة

عادل الزهراني - الطائف

على شرف مساعدة المدير العام للتعليم بالطائف للشوؤن التعليمية الأستاذة مها الزايدي وبحضور كلا من مديرة مكتب الضمان النسوي بالطائف ووممثلة الغرفة التجارية بالطائف وممثلة مكتب التنمية الاجتماعية وفروع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة ومساعدة مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ خيرية النمري وعدد من المشرفات أقيم برنامج ( تألق واستعداد ) للاسر المنتجة بالمحافظة وقد استضافته جمعية اليقظة الخيرية حيث بدأ بحفل ترحيبي بدأ بآيات من كتاب الله ثم السلام الملكي بعدها كلمة مديرة مكتب الضمان تلتها كلمة الأستاذة مها الزايدي ثم كلمة مساعدة مدير خدمات الطلاب ثم مسيرة للاسر احتفاء بهن ثم مشاركات انشادية ومسرحية لعدد من المدارس ثم عرض فيلم وثائقي عن مشروع أسر ثم مشاركة من مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بعرض عن تجارب مشروع الأسر في الميدان وتم مناقشة عمل وآلية الأسر المنتجة للمقاصف المدرسية والتعرف على لائحة الإشتراطات الصحية والأنظمة المتعلقة بكيفية التشغيل ثم تم تكريم راعية الحفل والضيوف ثم تكريم الاسر المنتجة المشغلة للمقاصف للعام الماضي والحالي وتكريم الجهات الراعية للبرنامج مؤسسة الرائد الذهبية وشركة القيمة العالية.

الجدير بالذكر ان خدمات الطلاب عقدت في الفترة السابقة برنامجا وزاريا استضافه تعليم الطائف يهدف إلى تطوير المقاصف المدرسية ومشاركة الأسر المنتجة في تشغيل المقاصف وفق الآليات الموضحة.