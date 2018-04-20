إصدار أول رخصة حاضنة أعمال في المملكة بملتقى “بيبان القصيم”

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وبحضور معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي ، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد إصدار أول رخصة حاضنة أعمال في المملكة لحاضنة برنامج بادر لحاضنات التقنية بمنطقة القصيم .

جاء ذلك خلال افتتاح سموه ملتقى “بيبان القصيم” أمس الخميس الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ويستمر حتى يوم غد السبت .

وأشار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد إلى أهمية تنظيم عمل الحاضنات في المملكة، مما يسهل مزاولتهم للأعمال، لأجل تقديم خدمات ذات جودة أعلى والتي بدورها تزيد من كفاءة المشاريع الناشئة في المملكة، ودخول العديد من المشاريع الجديدة في السوق المحلي.

وأكد المهندس الرشيد، أن إصدار أول رخصة حاضنة أعمال في ملتقى بيبان القصيم، تأتي بعد صدور لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال ، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بذرة خير لحاضنات الأعمال حيث ستوفر بيئة مناسبة للاستثمار والتوسع في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة استثمار القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف “فاللائحة تهدف إلى جذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين للاستثمار في الشركات المحتضنة، إضافة إلى تحفيز المنصات الحالية للتوسع وتقديم خدمات بشكل أكبر، والتعريف بالحاضنات والمسرعات ومساحات العمل المشتركة ودورها في دعم المشروعات الريادية والناشئة أمام الجهات ذات العلاقة”.

وبين المهندس الرشيد أن اللائحة تتضمن عدة بنود، منها: آلية طلب ترخيص حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والمساحات المشتركة وشروط الموافقة على الطلب، والخدمات الأساسية التي يجب تقديمها للمستفيدين، وآلية التفتيش والمراقبة على الحاضنات.

من جهته أكد نواف الصحاف المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية أن هذه الرخصة تؤكد على دور برنامج بادر كأحد أهم البيئات الوطنية والإبداعية في مجال دعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية والناشئة.

وقال سعيدون جداً بأن نصبح أول حاضنة في المملكة تحصل على رخصة لحاضنات الأعمال بعد إقرار لائحتها التنظيمية، الأمر الذي يؤكد نجاح البرنامج خلال السنوات العشر الماضية في دعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية والناشئة من خلال توفير حزمة من الخدمات، التي تشمل توفير مساحات للعمل، وخدمات استشارية في المجال القانوني والمحاسبي وخدمات توجيهية وتدريبية لتطوير الأعمال، وإتاحة مشاركة الشركات التقنية الناشئة في الفعاليات و المعارض المختلفة، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل أو الاستثمار .