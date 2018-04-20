غرفة القصيم: النظام السعودي يتميز بخصوصية التنفيذ الفوري للفصل في المنازعات التجارية

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أكدت ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم حول نظام التنفيذ السعودي والتعديلات الجديدة عليه أن النظام يتطور باستمرار ويواكب فقه الواقع، وأنه يتميز بالدقة ويمتلك القوة الكافية التي تجعله يتعامل بخصوصية وسرعة.

و قال سعادة الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ سعود بن عبدالكريم الفدّا بعد ترحيبه بالحاضرين أن الورشة تقام بالتعاون الثنائي بين الغرفة ممثلة بالإدارة القانونية و كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية في جامعة القصيم ممثلة بوحدة خدمة المجتمع (قسم الأنظمة) ,موضحاً أنها تهدف إلى نشر الثقافة القانونية و رفع مستوى الوعي بين المنتسبين و المهتمين و مواكبة الأنظمة و التشريعات الجديدة ذات الصلة بقطاع الأعمال , والموائمة بين الدراسات النظرية و التطبيق العملي من خلال نقل التجارب والاستفادة من الخبرات في هذا المجال الهام.

و تحدث في الورشة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي 1/8/1439هـ في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة الدكتور محمود علي عبدالسلام وافي -أستاذ قانون المرافعات و التحكيم المشارك في كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية بجامعة القصيم و المحكم المعتمد في مركز الشرق الأوسط للتحكيم التجاري الدولي, مبيناً أن نظام التنفيذ السعودي يعد من أهم الانظمة التي حددت الواجبات و كفلت الحقوق لأصحابها في جميع المجالات, مشيراً أنه و بسبب الأهمية التي يكتسبها فقد أعطى لوزير العدل الحق في إصدار لائحته التنفيذية و مراجعتها و إجراء التعديلات اللازمة عليها كل شهرين بما يواكب الوقائع و المتغيرات, منوهاً بان النظام لا يشمل القضايا الجزائية والإدارية.

وتناولت الورشة مفهوم التنفيذ القضائي والاختصاص المكاني والعقوبات والجزاءات في مجال التنفيذ بما فيها التعديلات الأخيرة التي الحقت به.