موهوبان من تعليم الطائف في التصفيات النهائية لمسابقة خيال

عادل الزهراني - الطائف

تأهل من إدارة التعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة الموهوبين كلا من الطالب زياد عبدالرحمن إدريس من متوسطة الخليل بن أحمد الأهلية بالطائف في فئة الكتابة و هاشم خضر القرشي من ثانوية الملك فهد بالطائف لمرحلة التصويت النهائية في فئة الرسم من بين أكثر من ١٥ ألف موهبة شاركوا في مسابقة خيال على مستوى المملكة .

ومسابقة خيال هي مبادرة وطنية بشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، والتي تسهم في رعاية الطلبة الموهوبين في مجال المواهب التعبيرية (الأدبية والفنية) وذلك من خلال اكتشافها وتنميتها في بيئة إبداعية تنافسية محفزة لقدرات ومهارات ومواهب الطلبة، وتهيئتها للمنافسات المحلية والعالمية.

وتستمر مرحلة التصويت عبر موقع خيال التي انطلقت من اليوم حتى ١٠ من شهر شعبان الجاري على أن تعلن النتائج النهائية للفائزين يوم ١٤ /١٠ / ١٤٣٩ هجرية.