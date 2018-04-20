بمناسبة الانتهاء من تسجيل 30 قصة سمعية.. تعليم مكة يكرّم الجهات الداعمة والمشاركات برياض الأطفال

عادل الزهراني - مكة

كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بروضة الطموح المشاركات والجهات المساندة في تسجيل القصص السمعية لبرنامج مدونة القصص السمعية لرياض الأطفال بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ محمد أحمد المدخلي الذي قام بدوره بتسليم درع شكر وتكريم للمشرف العام على الإذاعة الأستاذ صالح سابق تقديرا لجهوده واهتمامه بالعمل وذلك في مقر الإذاعة بوزارة الثقافة والإعلام.

كما قدّم المشرف العام على الإذاعة بوزارة الثقافة والإعلام الأستاذ صالح سابق دروع شكر لمديرة إدارة رياض الأطفال تهاني قدسي والمسؤولة عن تنفيذ العمل قائدة روضة الطموح ريم الصيعري والمشاركات في تسجيل القصص تطلعا منه لمزيد من المشاركات التي تخدم العملية التعليمية.

وجاء الاحتفاء بمناسبة الانتهاء من تسجيل 30 قصة و إخراجها بالمثيرات السمعية الجاذبة التي تخدم الوحدات التعليمية، فيما تتناول القصص مفاهيم متنوعة لمنهج التعلم الذاتي برياض الأطفال مثل مفاهيم عن المساكن و الصحة و العائلة وغيرها، وقد شهد تكريم المشرفات و المنسقات المتابعات للجنة التحكيم المكونة من 5 مشرفات من التوعية الإسلامية واللغة العربية والروضة التاسعة عشر وقائدة الروضة الأولى منيرة عثمان برناوي.

هذا وقد تبنى مشروع المدونة السمعية الذي نفذته معلمات الروضة بقيادة مديرة الروضة ريم الصيعري وبإشراف مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم مكة تهاني زاهد قدسي تصميم مدونة تحتوي على قصص سمعية لجميع مستويات الروضة و في الوقت نفسه مناسبة لأهداف رياض الأطفال وتثري جميع الوحدات التعليمية وذلك بهدف تنمية حاسة السمع لدى الطفل من خلال القصص المسموعة و إثراء حصيلة الطفل اللغوية مع تنمية مهارات التخيل عند الأطفال و المساعدة في حل مشكلة صعوبات الكلام لدى الأطفال.