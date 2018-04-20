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قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخا باليستيا اطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخا باليستيا اطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=569485
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة العاشرة ودقيقتين من صباح اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران من داخل الأراضي اليمنية(محافظه صعده) باتجاه أراضي المملكة.
وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ،حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه ولله الحمد ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم تسجل أي أضرار أو إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان.
وقال العقيد المالكي إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216)،والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

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