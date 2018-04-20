روسيا: من الصعب معرفة إن كانت حدود سوريا ستبقى كما هي

المناطق - وكالات

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، قوله اليوم الجمعة، إن موسكو لا تعلم كيف سيتطور الوضع في سوريا فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها.

ونسبت الوكالة إلى ريابكوف قوله لتلفزيون دويتشه فيله: “لا نعرف كيف سيتطور الوضع فيما يتعلق بمسألة إن كان من الممكن أن تبقى سوريا دولة واحدة”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال اليوم، إن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا هذا الأسبوع أزالت أي التزام أخلاقي يمنع روسيا من تسليم أنظمة إس-300 الصاروخية المضادة للطائرات لحليفها الرئيس السوري بشار الأسد.

وتابع: “قبل الضربات الأمريكية على أهداف سورية أبلغت موسكو مسؤولين أمريكيين بالمناطق السورية التي تمثل “خطوطاً حمراء” بالنسبة لها، والجيش الأمريكي لم يتجاوز هذه الخطوط”.