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وزراء للطاقة : أسعار النفط غير مرتفعة على نحو مصطنع

وزراء للطاقة : أسعار النفط غير مرتفعة على نحو مصطنع
حقل للنفط في العراق - أرشيف رويترز
http://almnatiq.net/?p=569496
المناطق - وكالات

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن أسعار النفط ليست مرتفعة على نحو مصطنع وإن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والمنتجين من خارجها يقومون بدورهم من أجل تصحيح السوق.

وأدلى المزروعي بتلك التصريحات بعد أن طُلب منه التعليق على تغريدة قال فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم إن أسعار النفط مرتفعة جدا على نحو مصطنع.

وقال المزروعي “لن أعلق على ما قاله الرئيس، لكن بالتأكيد نحن نضطلع بدورنا لتصحيح السوق، والسوق كما قلنا ليست متوازنة بعد وأعتقد أن هذه المجموعة عليها واجب ينبغي أن تقوم به ونحن مستمرون في القيام بواجبنا”.

من جانبه، صرح وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن أسعار النفط “ليست مرتفعة جدا”.

وقال اللعيبي الذي يجتمع مع وزراء آخرين في جدة بالمملكة العربية السعودية إن جميع الأمور جيدة حاليا وإن السوق تستقر.

و امتنع وزير الطاقة الروسي عن التعليق على تغريدة ترامب ويقول إنه لا يعتقد أن أسعار النفط مرتفعة على نحو مصطنع .

وتابع وزير الطاقة الروسي قوله بإن أسعار النفط قد تصل 80 دولارا للبرميل في أبريل لكن العوامل الأساسية لا تبرر ذلك.

 

 

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