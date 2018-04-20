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بسبب تغريدة لـ ترامب .. أسعار النفط تهبط

بسبب تغريدة لـ ترامب .. أسعار النفط تهبط
http://almnatiq.net/?p=569505
المناطق - وكالات

تراجعت أسعار النفط بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وقال إن أسعار الخام مرتفعة على نحو مصطنع.

لكن الأسعار ما زالت باتجاه تحقيق مكسب أسبوعي.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 73.26 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 52 سنتا عن الإغلاق السابق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا إلى 67.81 دولار للبرميل.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر يقول “يبدو أن أوبك تعيد الكرّة من جديد. في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر، أسعار النفط مرتفعة جدا على نحو مصطنع وهذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا!”.

ولا يمكن للولايات المتحدة التأثير بشكل مشروع على النفط سوى من خلال السحب من الاحتياطي الاستراتيجي لديها، وهو ما كانت تفعله بين الحين والآخر. وكانت آخر مرة أقدمت فيها على تلك الخطوة العام الماضي بعد العاصفة المدارية هارفي.

وكان الخامان مرتفعين قبل تغريدة ترامب.

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 يوم أمس عند 74.75 دولار و69.56 دولار للبرميل بالترتيب بعد من تقلص الإمدادات في السوق وارتفاع الطلب.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك وحلفائها ما زالوا بعيدين عن الوصول إلى هدفهم وإن خفض مخزونات النفط بحاجة إلى الاستمرار.

وبعيدا عن إدارة أوبك للإمدادات، فإن أسعار الخام تلقت أيضا دعما من توقعات بأن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على إيران، وهي عضو في المنظمة.

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