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“الساحل الشرقي” يمزج فن التراث الشعبي بالفنون المستحدثة

“الساحل الشرقي” يمزج فن التراث الشعبي بالفنون المستحدثة
http://almnatiq.net/?p=569508
الدمام - عبدالله السعيدي

مزج مهرجان الساحل الشرقي، المقام حالياً على الواجهة البحرية في الدمام ويستمر لمدة 10 أيام ، بتنظيم مجلس التنمية السياحية ، بين فن التراث الشعبي القديم، والفنون المستحدثة، ضمن برنامج عمل متكامل الأركان، لاجتذاب جميع الشباب بمختلف ميولهم الثقافية واهتماماتهم الفنية.

وعمدت اللجنة المنظمة للمهرجان هذا العام، إلى استحداث ألوان فنية وفعاليات جديدة، وخلطها بالتراث القديم، ومن ثم تقديمها بطريقة مغايرة، لإرضاء جميع الأذواق، بما لا يحيد عن الهدف الأساسي، وهو المحافظة على السمات المميزة للتراث الشعبي القديم، وتحديداً التراث البحري الذي يميز المنطقة الشرقية دون سواها.

وقال مدير ومخرج الساحة الفنية الرئيسية في المهرجان راشد الورثان ، أن اللجنة المنظمة للمهرجان لاحظت ابتعاد نسبة من الشباب، عن الموروث الشعبي للمملكة بصفة عامة، وتراث الشرقية بصفة خاصة، وميلهم إلى كل ما هو مستحدث، مبيناً أن اللجنة المنظمة قررت  أنه في الإمكان جذب هؤلاء الشباب، للتعرف والمشاركة في المهرجانات التراثية والشعبية، التي تحاكي تاريخ أجدادهم وآبائهم، عبر برنامج شامل، يعتمد في أحد بنوده على المزج بين آلات موسيقى الراب الغربية، التي تجتذب بعض الشباب السعودي، وبين الآلات الموسيقية التي تستخدم في الأهازيج الشعبية القديمة ، مشيراً إلى أن هذا المزج كان بنسبة محدودة، حتى يتم المحافظة على التراث والموروث الشعبي، وما يتميز به من خصوصية نابعة من العمق الحضاري للمنطقة الشرقية.

وبين الورثان أن برنامج العمل تضمن أيضا محاكاة الألعاب القديمة لأطفال المنطقة الشرقية، سواء في الملابس أو الأكسسوارات التي كانوا يرتدونها في المناسبات المختلفة، أو طريقة اللعب التي كانت متبعة آنذاك”، منوهاً إلى أن هذه المحاكاة قادرة على لفت أنظار الشباب المائل للحضارة الغربية، ودفعهم للمشاركة الوجدانية مع المروث الشعبي.

وتابع الورثان: “كما لا ينبغي ألا ننسى بأن الأوبريت الرئيسي للمهرجان عمل على إظهار البعد الحضاري للمنطقة الشرقية، عبر تجسيد بناء، يمثل ميناء العقير، الذي سبق بناؤه، ظهور النفط في المملكة، فكان الميناء واجهة اقتصادية وحضارية للمملكة والمنطقة الشرقية، وشهد على العديد من الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي أبرمها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ مع قادة العالم.

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