( رحلة ) .. أكاديمية أعمال تنتهي بالجدوى والرخصة والتمويل

المناطق - بريدة

ذهب باب ( الرحلة ) في ملتقى ( بيبان القصيم ) وهو أحد مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( منشآت ) بعيداً وهو يحلّق بالشباب في فضاءات الإبداع والتألّق في مجالات الأفكار التجارية، وريادة الأعمال ، والابتعاد عن النمطيّة في الاستثمار ، إذ يقوم أكثر من ٣٠ مدرباً ومرشد من الأكاديميين ورواد الأعمال ومطوري الذات باستقبال ٣٦٠ مستفيد خلال ثلاثة أيام بواقع ١٢٠ شخص يومياً ، موزعين على رحلتين ، حيث تبدأ الرحلة الأولى في ٤،٣٠ عصراً ، وتنطلق الرحلة الثانية في ٥،٣٠ عصراً ، حيث يتم تقسيمهم إلى مجموعات وإلحاقهم في قاعات مرحلية تسمى الأولى منها توليد الأفكار وتتيح للباحث عن الفرصة تلقي التدريب والإرشاد وطرح فكرته والاستماع لأفكار أخرى حتى ينتهي إلى فكرة مشروع معين ، تنتقل بعدها المجموعات إلى قاعة مرحلة ( الدراسة ) يتم فيها دراسة الجدوى للمشاريع ، وتوضيح كيفية تشغيلها عملياً ، تنتقل بعدها كل مجموعة إلى مرحلة ( المعالجة ) يتلقى من خلالها المشاركون تعريفاً بالجهات الداعمة ، بالإضافة إلى الدعم المالي المتاح ، وأخيراً يصل الجميع إلى مرحلة ( التطبيق ) يُعرض فيها القطاعات الخمسة في السوق ليختار المشاركون الأنسب لمشاريعهم ، ينتقل بعدها كل مشارك إلى ممثلي القطاعات الحكومية المتواجدون داخل أروقة الملتقى لاستخراج الرخص إلكترونياً ومن ثم التوجه إلى الجهات الداعمة أو رجال الأعمال الذين يقدمون الدعم المادي واللوجستي لغرض الدعم أو الشراكة . يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى تأهيل الشباب من الجنسين وتقديمهم إلى سوق العمل على أسس مهنيّة تجارية سليمة مكتملة الأركان تتيح لهم البقاء والديمومة .