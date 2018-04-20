شاهد.. الرش بالماء عقاب صيني لمخالفي قواعد المرور

المناطق - الرياض

وضعت الحكومة حواجز صفراء، مزودة بتقنية التعرّف على الوجه ومرشات مياه، لمعاقبة أي شخص يحاول عبور الطريق خلافًا لقواعد المرور.

وفي الفيديو يمكن رؤية طريقة عمل الأعمدة الصفراء في الشوارع، والتي يبلغ طولها حوالي 50 سم، وهي ترش سيدة تجاوزت الرصيف في مقاطعة “داي أوف هوبي”.

الطريف أن الأعمدة لا تقوم بالرش فقط، بل قبل أن تبدأ في رش من يحاول العبور مخالفا لقواعد المرور، ترسل صورة وجهه إلى شاشة عرض كبيرة قريبة منه.