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محافظ منشآت: محفزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في نظام المشتريات الحكومية الجديد

محافظ منشآت: محفزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في نظام المشتريات الحكومية الجديد
http://almnatiq.net/?p=569531
المناطق - بريدة
أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد أن نظام المشتريات الحكومية الجديد يحمل بعض المحفزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كـ”إلغاء الضمان الابتدائي”، مما يتيح دخول المناقصات الحكومية، ويمنحها الأولوية في المشتريات الحكومية.
وأشار الرشيد، إلى العمل على سلسلة من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، إضافة إلى العمل على تيسير مزاولة الأعمال لكافة المنشآت في السوق المحلي، والعمل على تمكينها ونموها، وبالتالي رفع مساهمتها في الناتج المحلي.
وتفاعل الرشيد مع أسئلة رجال الأعمال، مبينا أنهم يعملون في الهيئة مع بعض القطاعات العامة على تصميم برامج مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تأسيس صندوق رأس المال الجريء برأس مال مليارين وثمانمائة مليون ريالاً ، ورفع رأس مال ( كفالة ) بمبلغ ٨٠٠ مليون ريال، ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص، والشراكه مع الشركات الكبرى في المملكة كسابك، وأرامكو، وشركة الاتصالات ، لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الرشيد، أن رسالة الهيئة هي جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة تحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠م ، وخلق الممكنات اللازمة لنمو المنشآت، مضيفاً أن ملتقى بيبان ٢٠١٨م يسعى لدعم رواد الأعمال في المشاريع القائمة والجديدة ، وترجمة الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ، مبيناً أن مخرجات العام الماضي كانت بإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية، كمنصة الخدمات السحابية، ومنصة الارشاد والاستشارات، وتدريب ألفي منشأة في أكثر من ١١ مدينة صناعية.

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