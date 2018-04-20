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“البيئة” : تحصين وردم 250 بئراً مهجوراً في الرياض ومكة المكرمة

“البيئة” : تحصين وردم 250 بئراً مهجوراً في الرياض ومكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=569537
المناطق - واس

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة, تحصين وردم 250 بئراً مكشوفا في منطقتي الرياض ومكة المكرمة خلال شهرين .
أوضح ذلك, وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، مبيناً أن الوزارة حصنت وردمت 152 بئراً في محافظة جدة، و 66 في المزاحمية, إضافة إلى 32 بئراً في شقراء، مشيراً إلى أن عمليات ردم وتحصين هذه الآبار تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروعات الوزارة لتحصين وردم 2450 بئراً في مختلف مناطق المملكة بلغت تكلفة عقودها ما يقارب 32 مليون ريال.
وأفاد الدكتور السبيعي, أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع إمارات المناطق والدفاع المدني على تحديد مواقع هذه الآبار وتحصينها أو ردمها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.

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