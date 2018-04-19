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ختام حملة دماؤنا لجنودنا ودراسة لتطبيقها سنويا

ختام حملة دماؤنا لجنودنا ودراسة لتطبيقها سنويا
http://almnatiq.net/?p=569540
المناطق - حائل

اختتمت أمس الخميس (19 أبريل 2018) حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل #دماؤنا_لجنودنا، والتي أقيمت على مدى أسبوع كامل في جامعة حائل.

 وشهدت الحملة إقبالًا كبيرًا بحسب المشرف على الحملة الدكتور محمد المقبل عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، حيث عدها من أنجح حملات التبرع التي أقيمت بالمنطقة، من حيث كميات وحدات الدم التي تم جمعها من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية بالجامعة، إضافة إلى المتبرعين من خارج الجامعة من مختلف القطاعات والجنسيات.

وشهدت عملية التسجيل بالرابط الخاص بالحملة إقبالًا من الجنسين، حيث بلغت نسبة الراغبات بالتبرع أكثر من 32 % من إجمالي المسجلين، ونجحت الحملة في بناء قاعدة بيانات تحوي كافة المعلومات اللازمة للراغبين والراغبات في التبرع بالدم لجنودنا البواسل من مختلف مناطق المملكة، وسيتم التنسيق معهم لاحقًا لإتمام عملية التبرع من خلال المستشفيات الأقرب لهم في مختلف مناطق المملكة.

من جانبه قدم معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل شكره وتقديره للمتبرعين، مثمنًا الإقبال الكبير من داخل وخارج الجامعة، وقال إن الجامعة ومن خلال هذه النتائج الإيجابية والمشجعة للحملة، تدرس تطبيق الحملة بشكل سنوي وبمشاركة أقسام الطلاب والطالبات، كما قدم معاليه شكره لمنسوبي مديرية الشؤون الصحية، ورعاة الحملة، على الدعم الذي قدموه خلال فعالياتها

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