احدث الأخبار

شاهد..ثعبان يعترض عمال حفر ويرفض تقدمهم والنتيجة؟
أبرز المواد
 البرلمان التركي يقر قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو
أبرز المواد
 وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عام
أبرز المواد
 “التجارة والاستثمار”: مواد نظامي الشركات والسجل التجاري المعدلة جاءت وفقاً لأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة
أبرز المواد
 محافظ حضرموت : الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية أجرى العديد من العمليات المعقدة والصعبة ويتمتع بخبرات مهنية ومهارات طبية عالية
أبرز المواد
 الفهد : التكريم لمسة وفاء لكل من له مساهمات فاعلة في خدمة الوطن
منطقة الرياض
 أهالي القيصومة يطالبون باستكمال طريق القيصومة – الجامعة
المنطقة الشرقية
 رحلة كشفية لأعضاء نادي جمعية الكشافة الى العيينة
منطقة الرياض
 انتحار خامس طفل في مصر بـ «الحوت الأزرق»
أبرز المواد
 «العمل»: رسوم التأشيرات البديلة للعمالة المنزلية لا تسترد
أبرز المواد
 “البيئة”: الـ 24 ساعة الماضية لم تشهد تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8
أبرز المواد
 ختام حملة دماؤنا لجنودنا ودراسة لتطبيقها سنويا
منطقة حائل
الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها

الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها

أبرز المواد
خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

أبرز المواد
أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أبرز المواد
ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

أبرز المواد

انتحار خامس طفل في مصر بـ «الحوت الأزرق»

انتحار خامس طفل في مصر بـ «الحوت الأزرق»
http://almnatiq.net/?p=569550
المناطق - فايز السميري
أقدم طفل يبلغ من العمر 12 عاما، على الانتحار شنقا، داخل غرفة نومه، بمدينة المحلة عاصمة محافظة الغربية بدلتا مصر، بينما عثر على تطبيق لعبة الحوت الأزرق بهاتفه الجوال، ليصبح خامس ضحية لهذه اللعبة خلال فترة وجيزة. وتلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بلاغا بالعثور على الطفل «السيد أحمد السيد»، 12 عاما، داخل غرفة نومه بمنزله في عزبة الكرما بمدينة المحلة مشنوقا، فيما عثر أقاربه على لعبة الحوت الأزرق بهاتفه.
وتبيّن من التحريات الأمنية، أن الطفل يمر بأزمة نفسية حادة بسبب انفصال والديه. وشهدت مصر خلال الأيام الماضية 4 حالات انتحار بسبب الحوت الأزرق، كانت الأولى لنجل برلماني سابق، تلتها محاولة انتحار فتاة في الإسكندرية، وعثر على رسم الحوت الأزرق، فوق ساقها، فيما كانت الحالة الثالثة لشاب من محافظة الشرقية انتحر غرقا بسبب تنفيذه لتعليمات اللعبة، والرابعة لشاب من محافظة السويس حاول إحراق شقيقاته ووالده تنفيذا لتعليمات اللعبة القاتلة، قبل أن ينتحر.

روابط ذات صلة

شاهد..ثعبان يعترض عمال حفر ويرفض تقدمهم والنتيجة؟

شاهد..ثعبان يعترض عمال حفر ويرفض تقدمهم والنتيجة؟
البرلمان التركي يقر قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو

البرلمان التركي يقر قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو
وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عام

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*