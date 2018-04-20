انتحار خامس طفل في مصر بـ «الحوت الأزرق»

المناطق - فايز السميري

أقدم طفل يبلغ من العمر 12 عاما، على الانتحار شنقا، داخل غرفة نومه، بمدينة المحلة عاصمة محافظة الغربية بدلتا مصر، بينما عثر على تطبيق لعبة الحوت الأزرق بهاتفه الجوال، ليصبح خامس ضحية لهذه اللعبة خلال فترة وجيزة. وتلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بلاغا بالعثور على الطفل «السيد أحمد السيد»، 12 عاما، داخل غرفة نومه بمنزله في عزبة الكرما بمدينة المحلة مشنوقا، فيما عثر أقاربه على لعبة الحوت الأزرق بهاتفه.

وتبيّن من التحريات الأمنية، أن الطفل يمر بأزمة نفسية حادة بسبب انفصال والديه. وشهدت مصر خلال الأيام الماضية 4 حالات انتحار بسبب الحوت الأزرق، كانت الأولى لنجل برلماني سابق، تلتها محاولة انتحار فتاة في الإسكندرية، وعثر على رسم الحوت الأزرق، فوق ساقها، فيما كانت الحالة الثالثة لشاب من محافظة الشرقية انتحر غرقا بسبب تنفيذه لتعليمات اللعبة، والرابعة لشاب من محافظة السويس حاول إحراق شقيقاته ووالده تنفيذا لتعليمات اللعبة القاتلة، قبل أن ينتحر.