رحلة كشفية لأعضاء نادي جمعية الكشافة الى العيينة

العيينة - مبارك الدوسري

نظم نادي جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم رحلة كشفية لأعضاء النادي الى مركز العيينة شمال الرياض ، بمناسبة اختتام برامج النادي التي تتوقف حتى انتهاء اختبارات العام الدراسي .

واوضح مفوض نادي الجمعية خالد العيسى ، أن النادي نظم تلك الرحلة كتكريم لأعضاء النادي على مابذلوه خلال الفترة الماضية من أعمال ومبادرات لخدمة المجتمع ، ولتحقيق جملة من الأهداف من أهمها تعزيز بعض المهارات الكشفية لديهم ، وممارسة اساليب التعايش في الخلاء ، والاعتماد على النفس ، وتعزيز بعض القيم لدى اعضاء النادي كتنمية الشخصية والتعبير عن الذات واكتساب العادات السليمة والترويح عن النفس وازدياد المعرفة .

وافاد قائد الرحلة مقرن المقرن ، أن المشاركين في الرحلة مارسوا العديد من الالعاب الترويحية والترفيهية ، وقاموا برحلة خلوية سيراً على الاقدام ، وقدموا حفل سمر ، بالإضافة الى تنفيذ بعض المسابقات الثقافية .