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محافظ حضرموت : الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية أجرى العديد من العمليات المعقدة والصعبة ويتمتع بخبرات مهنية ومهارات طبية عالية

محافظ حضرموت : الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية أجرى العديد من العمليات المعقدة والصعبة ويتمتع بخبرات مهنية ومهارات طبية عالية
http://almnatiq.net/?p=569562
المناطق - واس

قال محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني ” إن الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية يعمل منذ نحو أسبوع في مركز نبض القلب لمرضى وجراحة القلب، أجرى خلاله العديد من العمليات المعقدة والصعبة، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد، مما يدل على أن هذا الكادر يتمتع بخبرات مهنية ومهارات طبية عالية مكنتهم من إجراء العمليات بكل نجاح.
وأضاف في تصريح له خلال مأدبة الغداء التي أقامها تكريما للكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية اليوم : لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على دعمه الدائم للأعمال الإنسانية خاصة في اليمن وشعوره بالصعوبات التي نواجهها وتلبية متطلباتنا الإنسانية كافة. ونحن كمواطنين وسلطة محلية في محافظة حضرموت نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادة و حكومة وشعب المملكة الشقيق.
كما عبر عن الشكر لقوات التحالف بقيادة المملكة على دعمها لنقل الكادر الطبي إلى اليمن، وإلى أعضاء الكادر الطبي من أطباء ومختصين.

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