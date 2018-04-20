احدث الأخبار

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عام
أبرز المواد
 “التجارة والاستثمار”: مواد نظامي الشركات والسجل التجاري المعدلة جاءت وفقاً لأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة
أبرز المواد
 محافظ حضرموت : الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية أجرى العديد من العمليات المعقدة والصعبة ويتمتع بخبرات مهنية ومهارات طبية عالية
أبرز المواد
 الفهد : التكريم لمسة وفاء لكل من له مساهمات فاعلة في خدمة الوطن
منطقة الرياض
 أهالي القيصومة يطالبون باستكمال طريق القيصومة – الجامعة
المنطقة الشرقية
 رحلة كشفية لأعضاء نادي جمعية الكشافة الى العيينة
منطقة الرياض
 انتحار خامس طفل في مصر بـ «الحوت الأزرق»
أبرز المواد
 «العمل»: رسوم التأشيرات البديلة للعمالة المنزلية لا تسترد
أبرز المواد
 “البيئة”: الـ 24 ساعة الماضية لم تشهد تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8
أبرز المواد
 ختام حملة دماؤنا لجنودنا ودراسة لتطبيقها سنويا
منطقة حائل
 “البيئة” : تحصين وردم 250 بئراً مهجوراً في الرياض ومكة المكرمة
أبرز المواد
 في لقاء مفتوح مع رجال الأعمال بالقصيم .. وزير التجارة والاستثمار: القصيم تمتلك مقومات متفردة
أبرز المواد
الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها

الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها

أبرز المواد
خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

أبرز المواد
أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أبرز المواد
ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

أبرز المواد

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عام

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عام
http://almnatiq.net/?p=569569
المناطق - وكالات

رحل سيلينو فيلانوفا يارميلو، أكبر المعمرين في العالم، في مستشفى مدينة سان خوسي دي ماريكانا في تشيلي.

وتوفي يارميلو (121 سنة) نتيجة إصابات لحقت به جراء سقوطه من سريره قبل أسبوع، ما تسبب في كسر ثلاثة من ضلوعه، أحدها ألحق ضررا برئته. وعلى الرغم من خضوعه لعملية جراحية ناجحة، إلا أن حالته الصحية ساءت يوما بعد آخر، إلى أن توفي، في 18 أبريل الجاري.

ولد يارميلو، في 25 يوليو 1896، وعمل طوال حياته أجيرا لدى أصحاب المزارع. وعندما بلغ الثمانين من العمر طُرد من العمل، ما اضطره إلى الانتقال إلى القرية المجاورة، حيث باشر بزراعة الخضروات التي كان يبيعها لأصحاب المتاجر المحلية.

ولم يكن للمعمر زوجة ولا أطفال، وليس لديه أقارب على قيد الحياة. وفي حادثة مؤسفة، احترق مسكنه ومعه جميع وثائقه الشخصية، ما دفعه إلى بدء حياة جديدة مع عائلة أسكنته منزلها الذي أمضى فيه بقية سنوات عمره.

وأكدت السلطات التشيلية أنها عثرت على سجلات تؤكد عمره الحقيقي، وزاره رئيس الدولة ووزير العدل، وسلماه شهادة ميلاد جديدة.

روابط ذات صلة

“التجارة والاستثمار”: مواد نظامي الشركات والسجل التجاري المعدلة جاءت وفقاً لأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة

“التجارة والاستثمار”: مواد نظامي الشركات والسجل التجاري المعدلة جاءت وفقاً لأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة
محافظ حضرموت : الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية أجرى العديد من العمليات المعقدة والصعبة ويتمتع بخبرات مهنية ومهارات طبية عالية

محافظ حضرموت : الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية أجرى العديد من العمليات المعقدة والصعبة ويتمتع بخبرات مهنية ومهارات طبية عالية
انتحار خامس طفل في مصر بـ «الحوت الأزرق»

انتحار خامس طفل في مصر بـ «الحوت الأزرق»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*