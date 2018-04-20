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البرلمان التركي يقر قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو

البرلمان التركي يقر قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو
http://almnatiq.net/?p=569572
المناطق - وكالات

أقرّ البرلمان التركي،اليوم الجمعة، مقترح قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو 2018.

ووافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، أمس الخميس، على مقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم، يعكف حاليا على إعداد البيان الانتخابي لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.

وأضاف أردوغان أنهم سينزلون إلى الساحات والميادين في إطار الحملة الانتخابية اعتبارا من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه هو ورئيس الوزراء بن علي يلدريم لم يغادرا الميادين، مبينا أن الأخير قام خلال الفترة الماضية بزيارة 79 ولاية تركية، وعقد لقاءات جماهيرية.

وأفاد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم أن الحكومة ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قانون للبرلمان يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.

وصرح يلديريم للصحفيين عقب صلاة الجمعة في العاصمة أنقرة: “سنقدم للبرلمان الأسبوع المقبل، مشروع قانون يتكون من 8 إلى 10 مواد تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 24 يونيو 2018”.

من جهته أفاد المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا ماهر أونال، أن الحزب سيبدأ حملته الانتخابية منتصف مايو القادم.

وفي معرض رده على سؤال حول مدى استعدادهم للحملات الانتخابية، أكد أن الحزب يمتلك خبرة كبيرة في هذا الصدد، وأوضح أونال أن الاستطلاعات الأخيرة التي أجريت تتوقع حصول أردوغان على 55.6% من الأصوات في الانتخابات المقبلة.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن يوم الأربعاء 18 أبريل، عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الرابع والعشرين من يونيو المقبل بدلا من نوفمبر 2019.

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