البرلمان التركي يقر قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو

المناطق - وكالات

أقرّ البرلمان التركي،اليوم الجمعة، مقترح قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو 2018.

ووافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، أمس الخميس، على مقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم، يعكف حاليا على إعداد البيان الانتخابي لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.