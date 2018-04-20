أبو ظبي تشهد إطلاق أول هايبرلوب تجاري في العالم

المناطق - وكالات

من المقرر إطلاق أول هايبرلوب تجاري في العالم في مدينة أبو ظبي الإماراتية، بحلول عام 2020، يمكنه نقل الركاب بسرعة تصل إلى 1200 كم/ الساعة.

وسيكون مسار النظام المبتكر، الذي سيبلغ طوله 10 كم، قريبا من مطار آل مكتوم الدولي على الحدود بين أبو ظبي ودبي. وتتمثل الخطة في أن يكون الجزء الأول من المسار جاهزا لمعرض إكسبو 2020، الذي يقام في دبي، مع خطط لتوسيع الشبكة إلى العاصمة السعودية الرياض، على بعد حوالي ألف كم.

وتقول شركة “HyperloopTT” التي تتخذ من كولفر سيتي مقرا لها، إنه يمكن استخدام النظام فائق السرعة لنقل البضائع من موانئ البلاد ومرافئها. كما تطمح لتطويره إلى شبكة أكبر تربط جميع مدن الشرق الأوسط.

وقال، بيبوب غريستا، رئيس مجلس إدارة HyperloopTT: “تشكل هذه الاتفاقية الأساس لنظام هايبرلوب التجاري الأول في العالم هنا في الإمارات، بهدف ربط أبو ظبي بالعين ودبي والرياض بالسعودية. ومع تقديم الدعم التنظيمي، نأمل أن يكون القسم الأول جاهزا للعمل في الوقت المناسب لمعرض إكسبو 2020”.

وقال ديرك آلبورن، الرئيس التنفيذي لشركة HyperloopTT إن “دولة متقدمة مثل الإمارات العربية المتحدة مثالية لبناء أكثر أنظمة النقل ثورية والأسرع في العالم. وبهذه الاتفاقية التاريخية في أبو ظبي، نخطو خطوة كبيرة نحو أول نظام تجاري في العالم”.

وصُمم النظام بتقنية الاحتكاك المنخفض، ما يعني أن المسافرين سيكونون قادرين على السفر مسافة 140 كم، بين دبي وأبو ظبي المجاورة خلال 12 دقيقة، وهي رحلة تستغرق حوالي 90 دقيقة بالسيارة.

وكشفت هيئة النقل البري في دبي، التي ترغب بأن تكون 25% من جميع الرحلات بدون سائق بحلول عام 2030، كشفت النقاب عن التصميم الثوري في حفل أقيم بالمدينة كجزء من مشاركتها في شهر الابتكار في الإمارات.

والجدير بالذكر، أن هايبر لوب يستخدم نظام الدفع الكهرومغناطيسي لتسريع كبسولات قادرة على استيعاب 10 ركاب. ومن المتوقع أن تنقل هذه الخدمة حوالي 10 آلاف مسافر في الساعة، في كلا الاتجاهين.