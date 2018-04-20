سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

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كشفت سفارة المملكة في مدريد، تفاصيل جديدة، حول وفاة المواطن عمر المطيري في إسبانيا.

وقالت السفارة السعودية، في بيان الجمعة، إن السلطات الإسبانية أكدت عدم وجود شبهة جنائية في وفاة عمر المطيري، وهو من ألقى بنفسه من على ظهر السفينة.

وأضافت السفارة أنها تلقت إفادة من قبل الحرس المدني الإسباني في برشلونة يوم 4 أبريل 2018، بسقوط المواطن السعودي عمر بن سلمان بن عواض المطيري من على متن باخرة سياحية – كروز – في طريق عودتها إلى برشلونة بعد قرب انتهاء رحلة بحرية مدتها أسبوعان، وذلك من على بعد 30 ميلاً من سواحل مدينة كارتخينا في إقليم مورثيا جنوب شرقي إسبانيا.