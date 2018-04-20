احدث الأخبار

أمطار على محافظة محايل
منطقة عسير
 الأردن تدين إطلاق المليشيا الحوثية صاروخ بالستي على منطقة جازان
أبرز المواد
 وفاة قائد جيش جنوب السودان في مصر
أبرز المواد
 “140” موظفة وأم حاضنة تستفيد من برامج الإشراف الاجتماعي بالرياض
منطقة الرياض
 مقتل 4 فلسطينيين في غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
أبرز المواد
 سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا
أبرز المواد
 قوات “طارق صالح” تسيطر على مواقع استراتيجية شرق مفرق المخا
أبرز المواد
 أبو ظبي تشهد إطلاق أول هايبرلوب تجاري في العالم
أبرز المواد
 إطلاق نار داخل مدرسة أمريكية في ولاية فلوريدا
أبرز المواد
 البرلمان التركي يقر قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو
أبرز المواد
 وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عام
أبرز المواد
 “التجارة والاستثمار”: مواد نظامي الشركات والسجل التجاري المعدلة جاءت وفقاً لأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة
أبرز المواد
الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها

الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها

أبرز المواد
خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

أبرز المواد
أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أبرز المواد
ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

أبرز المواد

سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا

سفارة المملكة بمدريد تكشف غموض وفاة “الطيار عمر المطيري” بإسبانيا
http://almnatiq.net/?p=569589
المناطق - الرياض

كشفت سفارة المملكة في مدريد، تفاصيل جديدة، حول وفاة المواطن عمر المطيري في إسبانيا.

وقالت السفارة السعودية، في بيان الجمعة، إن السلطات الإسبانية أكدت عدم وجود شبهة جنائية في وفاة عمر المطيري، وهو من ألقى بنفسه من على ظهر السفينة.

وأضافت السفارة أنها تلقت إفادة من قبل الحرس المدني الإسباني في برشلونة يوم 4 أبريل 2018، بسقوط المواطن السعودي عمر بن سلمان بن عواض المطيري من على متن باخرة سياحية – كروز – في طريق عودتها إلى برشلونة بعد قرب انتهاء رحلة بحرية مدتها أسبوعان، وذلك من على بعد 30 ميلاً من سواحل مدينة كارتخينا في إقليم مورثيا جنوب شرقي إسبانيا.

روابط ذات صلة

الأردن تدين إطلاق المليشيا الحوثية صاروخ بالستي على منطقة جازان

الأردن تدين إطلاق المليشيا الحوثية صاروخ بالستي على منطقة جازان
وفاة قائد جيش جنوب السودان في مصر

وفاة قائد جيش جنوب السودان في مصر
مقتل 4 فلسطينيين في غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

مقتل 4 فلسطينيين في غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*