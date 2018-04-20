“140” موظفة وأم حاضنة تستفيد من برامج الإشراف الاجتماعي بالرياض

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نظم قسم البرامج والأنشطة بمكتب الإشراف الاجتماعي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع جامعة الملك سعود ورشة عمل بعنوان “التعامل مع ضغوط العمل” قدمتها الدكتورة رجاء محمد وحضرها 37 موظفة من منسوبات المكتب ودور ومراكز الايواء النسائية .وكان من أبرز محاور الورشة تعريف الضغوط ونتائج الضغوط النفسية والاحتراق الوظيفي بالإضافة الى عرض أساليب مواجهة الضغوط النفسية ومهارات ادارتها والعوامل الداخلية المحركة لها .

كما نظم قسم الأسر البديلة في المكتب وضمن برنامجه السنوي “تثقيف الأم والطفل” الذي تقدمه الأخصائية سهام الخيبري خمس جلسات اسبوعية استهدفت103 سيدة من الأمهات الحاضنات للأيتام في الأسر البديلة وناقشت الجلسات عدة مواضيع في مجالي التربية والأسرة مثل “الأساليب التشاورية لحل النزاع والغذاء الصحي المتوازن والصحة والرعاية الصحية وكيفية حماية اطفالنا من الحوادث الشائعة والعلاقات بين المدرسة والأسرة واثرها في تطور الطفل”، وقد تضمنت الجلسات الإجابة على جميع اسئلة الحاضرات ومناقشتهن في أوضاع اطفالهن من الأيتام والإستماع الى ماقد يواجههن من مشكلات سلوكية لبحث وسائل علاجها وتقديم المساعدة لهن قدر الإمكان وبحسب احتياجات الطفل والأم الحاضنة .

تأتي هذه الورش والجلسات الأسبوعية كجزء من الرعاية الشاملة التي توليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلةً بمكتب الاشراف الاجتماعي بالرياض لفئة الايتام المشمولين بالرعاية داخل الدور الايوائية ولدى الأسر البديلة ولرفع كفاءة موظفاته العاملات معهم وتطوير مهاراتهن في شتى المجالات.