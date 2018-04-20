الأردن تدين إطلاق المليشيا الحوثية صاروخ بالستي على منطقة جازان

نددت الأردن بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخ بالستي من الأراضي اليمنية على منطقة جازان، اليوم، نجحت الدفاعات الجوية في اعتراضه .

وأكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، في بيان رسمي اليوم وقوف الأردن إلى جانب المملكة في تصديها للإعتداءات المتكررة التي تتعرض لها من ميليشيات الحوثي، مجدداً إدانة الأردن لكل عمل عسكري يستهدف المناطق المدنية ويروع المدنيين الآمنين.

وقال ” إن الأردن، إذ يجدد موقفه الداعم لجهود المملكة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، فإنه يدعو كافة الأطراف في اليمن إلى نبذ العنف والاقتتال والعودة لطاولة المفاوضات وصولاً لحل الصراع بالطرق السلمية وفقا للمبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة”