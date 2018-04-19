أمطار مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة

المناطق - واس

هطلت اليوم, أمطار متوسطة إلى خفيفة مصحوبه بزخات من البرد عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواه والعقيق والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، وبني ظبيان ، والامير مشاري ، وشهبه ، والثروة الوطنية ، وبني عدوان ، ونخال الوطني ، والخلب ، والشكران ، وعقبة الباحة, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.