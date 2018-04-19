الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها

الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها

أبرز المواد
خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

أبرز المواد
أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أبرز المواد
ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

أبرز المواد

أمطار مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة

أمطار مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=569608
المناطق - واس

هطلت اليوم, أمطار متوسطة إلى خفيفة مصحوبه بزخات من البرد عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواه والعقيق والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، وبني ظبيان ، والامير مشاري ، وشهبه ، والثروة الوطنية ، وبني عدوان ، ونخال الوطني ، والخلب ، والشكران ، وعقبة الباحة, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

روابط ذات صلة

أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
أمانة الباحة تستمر في إسبوعها الثالث لإزالة التشوهات البصرية

أمانة الباحة تستمر في إسبوعها الثالث لإزالة التشوهات البصرية
” في عام إستثنائي ” برنامج ” منافس وإنجاز ” يختتم أنشطة تعليم قلوة

” في عام إستثنائي ” برنامج ” منافس وإنجاز ” يختتم أنشطة تعليم قلوة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*