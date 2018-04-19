هطلت اليوم, أمطار متوسطة إلى خفيفة مصحوبه بزخات من البرد عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواه والعقيق والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، وبني ظبيان ، والامير مشاري ، وشهبه ، والثروة الوطنية ، وبني عدوان ، ونخال الوطني ، والخلب ، والشكران ، وعقبة الباحة, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة
هطلت اليوم, أمطار متوسطة إلى خفيفة مصحوبه بزخات من البرد عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواه والعقيق والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، وبني ظبيان ، والامير مشاري ، وشهبه ، والثروة الوطنية ، وبني عدوان ، ونخال الوطني ، والخلب ، والشكران ، وعقبة الباحة, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض .
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