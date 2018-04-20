وزير المالية يشارك في اجتماعات غرفة التجارة ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكية

المناطق - واس

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أول أمس، في العاصمة الأمريكية واشنطن باجتماعات غرفة التجارة ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، التي ضمت نخبة من أبرز الأكاديميين ورجال الأعمال الأمريكيين، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2018م.

وقد ألقى معاليه خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية كلمةً استعرض فيها التقدم القوي في تنفيذ رؤية المملكة 2030، والنمو الكبير الذي اكتسبته الرؤية أثناء التحول، مستعرضاً نماذجاً للتطورات المتحققة خلال العام الماضي، مؤكداً دور القطاع الخاص الحيوي في تحقيق التنوع الاقتصادي المرجو والفرص الواعدة المتاحة له في المملكة.

وقد أجاب معالي وزير المالية في ختام كلمته عن التساؤلات المتعلقة بالتحول الذي تشهده المملكة في مجالات الخدمات المالية والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية وغيرها من الفرص التي تقدمها المملكة.

كما تطرق معاليه إبّان اجتماعه بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية لجملة من الموضوعات المتعلقة برؤية المملكة 2030، وأجاب على العديد من الأسئلة خلال الاجتماع.