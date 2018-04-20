احدث الأخبار

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عبده الزبيدي
منطقة مكة المكرمة
 لأول مرة منذ 2014.. العراق يستأنف دفع تعويضات الغزو للكويت
أبرز المواد
 خبراء: المملكة تشهد نقلة كبيرة في أنشطة ومشاريع التراث الحضاري
محليات
 برنامج “المعارض والمؤتمرات ” يعرض تطورات صناعة الاجتماعات السعودية في دبي
محليات
 القيادة تهنئ الرئيس كانيل بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الدولة ومجلس الوزراء في كوبا
أبرز المواد
 نقل الباحة يوضح السرعات بالدهانات على جميع مسارات طريق (الباحة – المطار)
منطقة الباحة
 هيئة الرياضة تسحب ترخيص أحد الأندية النسائية .. بعد إعلان “مخل بالآداب”
أبرز المواد
 أمير عسير ينقل تعازي القيادة الرشيدة في الشهيدين الشهري والرياعي
أبرز المواد
 تعطل “تويتر” في عدد من دول العالم منها المملكة
أبرز المواد
 وزير المالية يشارك في اجتماعات غرفة التجارة ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكية
أبرز المواد
 أمطار مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 أمطار على محافظة محايل
منطقة عسير
الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها

الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها

أبرز المواد
خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

خبير أرصاد: حالة جوية قوية تصاحبها أمطار وسيول تضرب شبه الجزيرة العربية.. وهذا موعدها!

أبرز المواد
أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أول إجراء رسمي للجنة التحقيق في فيديو ” الحجاب” المثير للجدل داخل مدرسة بالرياض!

أبرز المواد
ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

ماذا قال أهالي شهداء نقطة التفتيش الأمنية في المجاردة؟

أبرز المواد

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عبده الزبيدي

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عبده الزبيدي
http://almnatiq.net/?p=569659
المناطق - جدة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد عبده علي الزبيدي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.
وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة القنفذة وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه وشاركوا أسرته في تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

روابط ذات صلة

الشريم في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : “التحريش” مهنة شيطانية ما تلبس بها أحد إلا أفسد أيما إفساد وفرق أيما تفريق

الشريم في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : “التحريش” مهنة شيطانية ما تلبس بها أحد إلا أفسد أيما إفساد وفرق أيما تفريق
بمناسبة الانتهاء من تسجيل 30 قصة سمعية.. تعليم مكة يكرّم الجهات الداعمة والمشاركات برياض الأطفال

بمناسبة الانتهاء من تسجيل 30 قصة سمعية.. تعليم مكة يكرّم الجهات الداعمة والمشاركات برياض الأطفال
موهوبان من تعليم الطائف في التصفيات النهائية لمسابقة خيال

موهوبان من تعليم الطائف في التصفيات النهائية لمسابقة خيال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*