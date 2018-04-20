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شرطة الرياض تقبض على مواطن أطلق النار على آخر أمام منزله

شرطة الرياض تقبض على مواطن أطلق النار على آخر أمام منزله
http://almnatiq.net/?p=569662
المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن مركز شرطة الشفاء تلقى بتاريخ 1439/8/1هـ بلاغاً عن تعرض أحد المواطنين لاعتداء بسلاح ناري أمام منزله نقل إلى المستشفى وحالته الصحية غير مستقرة، وتم معاينة مكان الحادث، ووجدت آثار لعيارات نارية أمام منزل المجني عليه، وتم اتخاذ إجراءات الضبط فتركز الاشتباه في أحد المواطنين 27 سنة لوجود خلافات سابقة مع أحد أقارب المجني عليه.

وجرى القبض عليه وضبط المسدس المستخدم في الجريمة، وأقر الجاني أمام رجال الضبط بارتكاب الجريمة وأنه وقت ارتكابه للحادثة كان تحت تأثير المخدر، تم إيقافه وتحريز السلاح الناري ولإحالة القضية للنيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك تود من المواطنين الكرام الإحاطة بالنتائج الوخيمة لتعاطي المخدرات، وتدعو لتضامن المجتمع مع وزارة الداخلية في جهودها لمكافحة هذا الوباء الخطير حفظا لأمن الوطن والمواطن والمقيم.

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