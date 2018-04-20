الجيش الأمريكي يضع قائمة بالطيور “الأعداء”

المناطق - وكالات

وضعت القوات الجوية الأمريكية قائمة بالطيور الأكثر خطرا (أعداء) على الطائرات الحربية وعلى الطيارين أنفسهم.

واضطرت القوات الجوية الأمريكية إلى تحليل أكثر من 5 آلاف حادثة تضررت خلالها المقاتلات الأمريكية وتكبدت خسائر باهظة الثمن، بحسب مجلة “Defense News” التي نشرت الخبر.

وبلغت قيمة الخسائر التي تكبدتها طائرات القوات الجوية أكثر من 182 مليون دولار بين 2011 و2017. ولا يعكس هذا الرقم الكبير نفقات إصلاح المقاتلات والمروحيات العسكرية، بل يتضمن التكاليف التي صرفتها القوات الجوية على تطوير حماية المطارات من الطيور “المخربة”.

وتصدر الإوز الكندي (من فصيلة البط)، قائمة أكثر الطيور ضررا بمعدات الطيران، ويصل وزن الطائر منها إلى 7 كيلوغرامات، وهي الطيور التي تسببت بخسائر تقنية بلغت 93.8 مليون دولار خلال 7 أعوام، فضلا عن تشويه 10 طيارين.

ويأتي النسر الأمريكي الأسود، الذي يصل وزنه إلى 2.5 كيلوغرام، في المرتبة الثانية بحجم التخريب والخسائر التي أصاب بها الأسطول الجوي الأمريكي. وبلغت قيمة الخسائر حوالي 75 مليون دولار أنفقتها القوات الجوية على إصلاح الإعطال التي تسبب بها هذا النسر.

أما الإوز وردي القدمين، فقد جاء في المرتبة الثالثة للطيور “المعادية” للقوات الجوية الأمريكية، ويصل وزن الطائر إلى 3.5 كيلوغرام، وبلغت تكاليف أضراره حوالي 45 مليون دولار.