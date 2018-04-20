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عدسة الشنبري تنال إعجاب رواد شبكات التواصل 

عدسة الشنبري تنال إعجاب رواد شبكات التواصل 
http://almnatiq.net/?p=569672
المناطق - عادل الزهراني
حازت  صورة  للمصور  المبدع  فهد  الشنبري  على إعجاب  رواد مواقع التواصل  الاجتماعي  والتي  تم  التقاطها  بأحد الشواطئ التابعة  لمحافظة الليث  والصورة عبارة  عن  سرطان  البحر  يحمل  علبة  دخان  وقد  ربط  المصور  بين  سرطان البحر  وما يسببه  التدخين  من أمراض  منها  مرض  السرطان  وقد  شاركت  الصورة  في  مسابقة  وعي  والصورة  رسالة  إلى  كل  مدخن  وهي  معبرة  وتحمل  الكثير ومن التوعية  بأضرار  التدخين
والشنبري  من مصوري  محافظة  الطائف  وله العديد  من  الصور  والالتقاطات  الرائعة  التي  ساهمت  في  جذب  عدد من  السياح والزوار  لمحافظة  الطائف  .

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