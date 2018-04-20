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أمريكا تصعد “أخلاقياً ” تجاه الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية

أمريكا تصعد “أخلاقياً ” تجاه الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية
http://almnatiq.net/?p=569675
المناطق - وكالات
صنفت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، كلا من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية على أنها حكومات “مدانة أخلاقيا”، قالت إنها تنتهك حقوق الإنسان يوميا مما يجعلها “نتيجة لذلك قوى مزعزعة للاستقرار”.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية، جون سوليفان، لدى إصدار الوزارة تقارير ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم عن عام 2017، إن أحدث استراتيجية للأمن القومي الأميركي تقر بأن فساد وضعف الحكم يهدد الاستقرار العالمي والمصالح الأميركية.

وأضاف سوليفان أن “بعض الحكومات غير قادرة على حفظ الأمن وتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبها، في حين أن أخرى غير راغبة ببساطة”.

وأضاف “الدول التي تقيد حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، أو التي تسمح بالعنف وترتكبه ضد أعضاء جماعات دينية وعرقية وغيرها من الأقليات، أو تقوض الكرامة الأساسية للأشخاص هي دول مدانة أخلاقيا وتقوض مصالحنا”.

وتابع يقول “حكومات الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، على سبيل المثال، تنتهك حقوق الإنسان على أساس يومي وهي نتيجة لذلك قوى مزعزعة للاستقرار”.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة تسعى لأن تكون مثلا يحتذى للدول الأخرى في الترويج للحكم العادل والفعال، الذي يستند إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف “ستواصل الولايات المتحدة دعم من يكافحون من أجل الكرامة الإنسانية والحرية في أنحاء العالم”.

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