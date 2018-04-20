أمانة منطقة حائل شاركت المواطنين عبر أسبوع “الإبداع البلدي”

المناطق - حائل

على مدى خمسة أيام متتالية في خمسة مواقع حيويه اقيمت فعاليات «أسبوع الإبداع البلدي» ، التي نظمتها أمانة منطقة حائل منذ الأحد الماضي بالتزامن مع أسبوع الإبداع العالمي، لدعم المشاركة المجتمعية من كافة شرائح المجتمع (الرجل، المرأة، الطالب، الطفل) من مواطنين ومقيمين لحصر الأفكار الإبداعية القائمة واستقطاب أفكار جديدة مع تحديد آلية مركزية لتوثيق الأفكار ومتابعتها.

وتم خلال ذلك عقد لقاءات وفتح الحوارات والنقاشات واستطلاع الآراء حيال المحاور المحددة اثر الترويج الإعلامي للفعاليات عبر الصحف الورقية والإلكترونية وعبر لوحات موبي بكافة طرقات مدينة حائل بالاضافه للشاشات الإعلانيه واستضافة عدد من مشاهير السوشيل ميديا ومشاركة عدد من الرسامين التشكيليين.

وفي لقاء مع المواطن عادل الثويني قدمً اقتراحه بشأن انشاء جسور مشاة بالطرق التي تم توحيد مساراتها مؤخراً كطريق الملك خالد وطريق الملك فيصل كونها طرق رئيسيه وحيويه وتحوي محلات تجاريه على كلتا الجانبين , كذلك جسور مشاة للمناطق الحيويه الحدائق والمولات , مقدماً شكره لأمانة المنطقة على إقامة هذه الفعالية وفتح المجال للمشاركة بالإبداع البلدي.

فيما اضاف مواطن آخر بقوله انا قدمت هنا ليس لتقديم اقتراح فلديكم من الأعمال التطويريه ما يفوق الوصف , اتيت لأشكركم على ما تشهده حائل مؤخراً من جهود ملموسه بذلتموها في الآونة الأخيره من تطوير كبير في الميادين العامة وتكثيف حملات النظافه بالاضافه لسرعة تلبيتكم لطلبات المواطنين من خدمات فوريه خلال ساعات معدوده فمن واقع تجربه تقدمت بطلب خدمه عبر الواتساب وتم التجاوب والتنفيذ خلال أقل من 24 ساعه , كذلك اشكركم على ما نشهده جميعاً من جهود لمعالجة التشوه البصري وازالة مظلات وهياكل السيارات وكل ما يشوه المنظر العام , ولازلنا نطمح منكم بالمزيد من الانجازات وفقكم الله.

كما قدم الفنان التشكيلي خالد المطرود مشاركه فنيه عبر لوحات كاريكاتوريه تتماشى مع الحدث , مؤيداً مشاركة الأمانة للمواطنين عبر اقامة مثل هذا المعرض فالمواطن هو المستفيد من طرح مالديه من مقترحات والامانه بدورها سهلت جميع طرق وسبل ايصال صوت المواطنين والأخذ بمرئياتهم ومالديهم من مقترحات تخدم المنطقة وقاطنيها.

الجدير بالذكر ان الفعاليات شهدت تفاعل سكان مدينة حائل مع مبادرة الحلول الإبداعية في القطاع البلدي وسجلت حضور اكثر من 400 زائر خلال الخمسة أيام في حين تم تسجيل 352 مشاركه من المواطنين والمقيمين تنوعت مابين فكره ورسمه ومجسم بينما لم يتم رصد سوى ( 2 ) فكره إبداعية يجري دراستها من قبل المختصين والنظر في مدى إمكانية الاستفادة منها وتطبيقها, بينما بقية الأفكار والآراء أتت متماثله وأغلبها إما تم انجازه من قبل الأمانة أو جاري العمل به على أرض الواقع.