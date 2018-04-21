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نجل وزير التعليم السابق عزام الدخيل ينفي شائعة وفاة والده

نجل وزير التعليم السابق عزام الدخيل ينفي شائعة وفاة والده
http://almnatiq.net/?p=569681
المناطق - الرياض

نفى نجل وزير التعليم السعودي السابق عزام الدخيل مساء الجمعة شائعة وفاة والده بعد تداولها في حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وكتب عبدالله الدخيل في تغريدة بحسابها في تويتر: “اتركوا عنكم الإشاعات الوالد بصحة وعافية  الله يطول بعمره ويخليه لنا”.

يذكر أن عزام الدخيل (58 عاما) شغل منصب وزير التعليم لنحو 10 أشهر في العام 2015 قبل أن يصدر أمر ملكي بإعفائه من المنصب بناء على طلبه.

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