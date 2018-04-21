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تحنيط الفردية “خزامة”.. أشهر وأجمل المزايين لتخليد جمالها “فيديو”

تحنيط الفردية “خزامة”.. أشهر وأجمل المزايين لتخليد جمالها “فيديو”
http://almnatiq.net/?p=569684
المناطق - الرياض

أنهى أطباء بيطريون وخبراء تحنيط في السعودية، تحنيط الناقة السعودية الشهيرة «خزامة» بعد نحو شهرين على نفوقها.
ووصفت الناقة «خزامة» بأنها الأجمل بين الإبل، وتجاوز سعرها قبل نفوقها أكثر من 8 ملايين دولار.

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع فيديو يوثق الناقة «خزامة» وهي محنطة بالكامل داخل أحد المنازل.

وقال مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي ممن يهتمون بالإبل وملاكها، إن تحنيط الناقة جاء بمبادرة من نادي الإبل وإدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وهما هيئتان حكوميتان تلقيان دعمًا رسميًا سخيًا ومتزايدًا في اهتمامهما بالإبل كموروث اجتماعي وتنظيم مهرجان سنوي للإبل يتجاوز زواره النصف مليون شخص.

ويقول مهتمون وخبراء بالإبل وتربيتها إن الهدف من تحنيط الناقة «خزامة» هو تخليدها بعد أن حظيت بإجماع كبير من ملاك الإبل وعشاقها على أنها الأجمل بين أبناء جنسها، ولتكون مرجعًا في تحديد مواطن جمال الإبل.

ونفقت خزامة في فبراير الماضي بعد تعسر ولادتها بحسب ما قال مالكها، مبارك بن ناصر بن قريع، بالرغم من محاولات الأطباء حينها إنقاذها دون جدوى.

وحققت «خزامة» قبل نفوقها المركز الأول لسنوات متتالية في كثير من المسابقات والمنافسات الخاصة بفئة الفرديات لمزايين الإبل، والتي تفوز فيها الناقة الأجمل وفق قواعد وشروط محددة يطبقها حكام ذوو خبرة في الإبل وجمالها.

وكانت «خزامة» قبل نفوقها تحظى بعناية خاصة لدى مالكها مقارنة بباقي الإبل التي يملكها بن قريع، من ناحية مكان إقامتها وعلفها الخاص وأماكن رعيها، بجانب توفير الفيتامينات لها، ورفض بيعها بمبلغ 30 مليون ريال (أكثر من 8 ملايين دولار) .

يذكر أن مسيرة الفردية «خزامة» انطلقت في أول منافسة بمزايين أم رقيبة في عام 1433هـ، وهي بسن «حقة»، وحصلت على المركز الأول حتى عام 1436هـ، كما حصلت على نفس المركز للعام 1438-1439هـ، في مزايين الملك عبدالعزيز بالصياهد.

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