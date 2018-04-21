لحملة البكالوريوس والدبلوم والثانوي.. 598 وظيفة للمواطنين في عدة مجالات

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http://almnatiq.net/?p=569708
المناطق - الرياض

أعلنت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل عن توفر 598 وظيفة شاغرة في قطاع الأجهزة الطبية والنظارات والساعات، وسيتم استقبال الراغبين بهذه الوظائف صباح يوم الخميس القادم الموافق 26 ابريل الجاري .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري ان كبرى الشركات بهذه الأنشطة ستشارك في هذا الملتقى حيث ستعرض 598 وظيفة شاغرة في عدد من المجالات للجنسين موجهة للحاصلين على البكالوريوس والدبلوم والثانوي.

وبين أن الوظائف لمهن (بائع، فني بصريات، صيدلي، مندوب دعاية، مندوب مبيعات، أخصائي بصريات، تأمين طبي، منسق اداري، اخصائي تسويق، خدمة عملاء)، وذلك استعدادا لتطبيق قرار توطين النشاط العام القادم .

وأشار الشثري أن تنظيم الغرفة لملتقى التوظيف في هذه الأنشطة يأتي امتدادا لملتقيات التوظيف السابقة التي نظمتها الغرفة خلال الأسابيع الماضية التي تم الإعلان عنها مسبقا في كافة وسائل الاعلام، كما تمت مطالبة كافة الجهات بدعوة الباحثين عن العمل المسجلين لديهم للحضور (ملتقى نشاط السيارات والدراجات النارية عرضت 623 وظيفة وتقدم لها عدد 199 باحث عن عمل، وملتقى نشاط الأثاث المكتبي والمنزلي عرضت فيه عدد 600 وظيفة وتقدم لها عدد 178 باحث عن عمل من الجنسين، وملتقى نشاط الأجهزة الكهربائية والالكترونية والأواني المنزلية عرضت فيه عدد 833 وظيفة وتقدم لها عدد 193 باحث عن عمل من الجنسين).

ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي تبنتها الغرفة لتمكين منشآت قطاعات الأعمال من تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي بتوطين اثني عشرة نشاطاً مطلع العام القادم، حيث ستتولى غرفة الرياض تنظيم ملتقيات توظيف بالتوالي لكل نشاط على حده.

ودعا الشثري الباحثين عن العمل للحرص على حضور ملتقيات التوظيف المتتالية التي تنظمها غرفة الرياض والتي تعرض فيها فرص وظيفية متنوعة باجور لائقة، مشيرا إلى أن غرفة الرياض ستعرض على المنشآت المشاركة في الملتقى تدريب من يتم التعاقد معه من طالبي العمل تدريبا متخصصا بالنشاط حيث تم إعداد حقائب تدريبية متخصصة لكل نشاط من الأنشطة التي تم توطين منافذ بيعها.

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