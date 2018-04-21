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فضائح قطر تتوالى .. رجل أمن قطري يكشف معلومات صادمة عن عزل الشيخ خليفة قبل الانقلاب عليه

فضائح قطر تتوالى .. رجل أمن قطري يكشف معلومات صادمة عن عزل الشيخ خليفة قبل الانقلاب عليه
http://almnatiq.net/?p=569712
المناطق - وكالات

كشف رجل الأمن القطري السابق راشد آل عمرة للمرة الأولى عن تفاصيل ظلت طي الكتمان سنين طويلة بشأن قضية قبيلة الغفران، ومحاولة “إعادة الشرعية” في العام 1996، بحسب تعبير آل عمرة.

وفي مقابلة مكونة من حلقتين تبث قناة “سكاي نيوز عربية” الحلقة الأولى منها الأحد المقبل، كشف رجل الأمن القطري السابق عن تفاصيل عزل الشيخ خليفة بن حمد في قصره لمدة عام كامل قبل الانقلاب عليه، كما أفصح عن تفاصيل جديدة بشأن العلاقة بين الشيخ حمد بن خليفة وحمد بن جاسم.

وخلال المقابلة التي أجراها الإعلامي عبد العزيز الخميس، كشف رجل الأمن القطري السابق عن معلومات صادمة عن تعذيب السلطات القطرية لمتهمين تمت تبرئة معظمهم لاحقا.

وتطرق رجل الأمن القطري السابق إلى طريقة الحكم التي انتهجها الشيخ حمد بن خليفة خلال فترة حكمه، مؤكدا أنها كانت مبنية على التهديد والوعيد، حتى لأقاربه من أبناء آل ثاني. وشرح آل عمرة تفاصيل اعتقال الشيخ حمد بن جاسم بن حمد من بيروت.

وحول قضية الغفران، كشف آل عمرة عن مسار ما تعرض له أبناء القبيلة خلال العقدين الماضيين على يد السلطات القطرية، مؤكدا أن رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر أدلى بشهادة تحت القسم زورا في قضية الغفران.

وطالب راشد آل عمرة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية بالوقوف مع قبيلة الغفران في ما يتعرضون له من ظلم ورد حقوقهم.

وتُبث الحلقة الأولى من اللقاء يوم الأحد الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحد، الثانية والنصف عصرا بتوقيت السعودية، على أن تتم إعادة بث الحلقة خلال يومي الأحد والاثنين.

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