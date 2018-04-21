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بعد هجوم مباغت للمقاومة.. السيطرة على مواقع استراتيجية للحوثيين

بعد هجوم مباغت للمقاومة.. السيطرة على مواقع استراتيجية للحوثيين
http://almnatiq.net/?p=569715
المناطق - وكالات

نجحت المقاومة الوطنية اليمنية، بإسناد من قوات التحالف العربي، في السيطرة على مواقع استراتيجية، وذلك بعد هجوم مباغت على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الإيرانية، الجمعة.

واستمرت قوات المقاومة الوطنية، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، التقدم النوعي في جبهات القتال بالساحل الغربي والسيطرة على مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية شرق مفرق المخا والبرح غربي محافظة تعز.

وأنهكت المواجهات التي تخوضها المقاومة القدرات العسكرية للحوثيين وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح، ودعم من المقاومة “التهامية” و”الجنوبية”.

وشنت قوات المقاومة الوطنية، مدعومة بقدرات عسكرية كبيرة ونوعية، هجوما مباغتا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الإيرانية بالساحل الغربي، أسفرت عن قطع الإمدادات على مواقع الحوثيين.

وذلك في إطار معركة عسكرية واسعة وحاسمة لتطهير ما تبقى من مديريات ومحافظات الساحل من قبضة الميليشيات، ووسط استعدادات مكثفة لأفراد المقاومة الوطنية بتوسيع محاور القتال مع ميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق أخرى بالساحل الغربي، بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها في مختلف جبهات القتال.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين في مفرق الوازعية بالتزامن مع بدء المقاومة عملية عسكرية واسعة بالساحل الغربي باتجاه مفرق المخا والبرح، وسط هزائم متلاحقة للميليشيات ومصرع عدد كبير من القيادات الميدانية في صفوفهم.

 

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