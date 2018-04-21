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بمشاركة سعودية .. طبول عالمية تدق داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة “لأجل السلام”

بمشاركة سعودية .. طبول عالمية تدق داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة “لأجل السلام”
http://almnatiq.net/?p=569718
المناطق - وكالات

في موعدها المنتظر دقت طبول أكثر من 20 دولة داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة معلنة انطلاق “حوار من أجل السلام” يتجدد كل عام مع المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية.

وتأسس المهرجان قبل ست سنوات بهدف التواصل فنيا بين الشعوب مع تقديم عروضه في مواقع أثرية وتراثية بالقاهرة وخارجها. ويرفع منذ انطلاقه شعار (حوار الطبول من أجل السلام) الذي اختاره شعارا دائما له.

تشارك في المهرجان فرق من الصين وتونس وتايلاند والسودان وبولندا والجزائر وباكستان والسعودية وبلغاريا واستونيا وجزر المالديف واليونان والهند وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين فيما تحل سريلانكا ضيف شرف هذه الدورة.

ومن مصر تشارك فرق من محافظات القاهرة وسوهاج وبورسعيد والشرقية ومن توشكى والعريش إضافة إلى فرقة سورية مقيمة حاليا في القاهرة.

وتقام عروض المهرجان في قلعة صلاح الدين وقبة الغوري وشارع المعز ومركز الطفل للحضارة والإبداع ومسرح ساحة الهناجر والمسرح المكشوف بالأوبرا وقصر ثقافة بنها وقصر ثقافة بهتيم.

وكعادته كل عام ينظم المهرجان غدا السبت كرنفالا في شارع المعز بالقاهرة الفاطمية تشارك فيه جميع فرق المهرجان. ويستمر المهرجان حتى السادس والعشرين من أبريل نيسان الجاري.

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